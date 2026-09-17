Golden Global Portföy’de 6 fon için tasfiye kararı!

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Golden Global Yatırım Bankası’ndaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına ilişkin kararın ardından, şirketin portföy yönetimi tarafında da yeni bir gelişme yaşandı. Golden Global Portföy bünyesinde bulunan 6 fonun tasfiye işlemleri gerçekleştirildi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Golden Global Portföy bünyesindeki 6 fonun tasfiye edilmesine izin verilmesi taleplerini olumlu karşıladı.

SPK kararına göre tasfiyesine izin verilen fonlar şöyle:

Golden Global Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım Fonu

Golden Global Portföy Altın Katılım Fonu

Golden Global Portföy Para Piyasası Katılım Fonu

Golden Global Portföy Yönetimi AŞ Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Golden Global Portföy Yönetimi AŞ İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Golden Global Portföy Yönetimi AŞ Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Golden Global Portföy Para Piyasası Katılım Fonu’nun kurucusu ve portföy yöneticisi de Golden Global Portföy Yönetimi olarak KAP kayıtlarında yer alıyor.

Bankanın yüzde 99,98’lik payında ortaklık hakları TMSF’ye geçti

BDDK, 16 Eylül’de Golden Global Yatırım Bankası’nın Emir Kaya’ya ait yüzde 53,98, Salih Berberoğlu’na ait yüzde 32 ve Recep Kaba’ya ait yüzde 14 oranındaki hisselerine ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına karar vermişti. Karar böylece bankanın toplam yüzde 99,98’lik payına ilişkin ortaklık haklarını kapsadı.

Golden Global Yatırım Bankası ile Golden Global Portföy Yönetimi ayrıca 4 Eylül’de ABD Hazine Bakanlığı tarafından İran bağlantılı işlemlere ilişkin iddialar kapsamında yaptırım listesine alınmıştı. Golden Global ise ABD’nin iddialarını reddetmişti.