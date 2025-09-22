Goldman Sachs, ABD borsa endeksi için hedef yükseltti

Goldman Sachs ayrıca 6 ve 12 aylık getiri beklentilerini de sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 8'e yükselterek, S&P 500'ün 7.000 ve 7.200 seviyelerine ulaşabileceğini öngördü. Geçtiğimiz hafta Fed, artan işsizlik ve zayıflayan işgücü piyasası işaretleri ortasında aralık ayından bu yana ilk kez faiz indirimi yapmış ve ekim ile aralık toplantılarında ek indirim sinyalleri vermişti. Goldman analistleri, çoğu büyük aracı kurumla paralel olarak bu toplantılarda çeyrek puanlık indirimler bekliyor.

Yılın başlarında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Nisan ayındaki "Kurtuluş Günü" tarifeleri resesyon korkularını tetiklemiş ve küresel hisse senedi satışlarına yol açarak çoğu aracı kurumun hedeflerini 6.000'in altına çekmesine neden olmuştu. Ancak o zamandan beri, tarifelerin geri çekilmesi ve Fed'in gevşeme umutları yatırımcıları rahatlatarak resesyon risklerini düşürdü ve hisse senetlerini rekor seviyelere taşıdı.