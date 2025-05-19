Goldman Sachs, ABD tahvili getiri beklentisini yükseltti

Goldman Sachs, 10 yıllık ABD Hazine tahvillerinin yıl sonu seviyesini eskisinden daha yüksek görüyor; analistler tahminlerini yüzde 4'ten yüzde 4,5'e yükseltti.

Goldman Sachs analistleri yayımladıkları bir notta, bu hareketin ABD-Çin tarifelerinde daha büyük ve daha hızlı bir azalmayı takip ettiğini söyledi.

Notta, bunun, Goldman Sachs analistlerinin bu yıl ABD getirilerinde daha geniş bir düşüşe yol açacak potansiyel katalizör olacağını bekledikleri aşağı yönlü trendi azalttığı belirtildi.

Analistler, "Fed kesintileri için daha geç ve daha yavaş bir temel, hala zorlu (daha az şiddetli olsa da) bir büyüme-enflasyon takası ve daha geniş mali eğilim, ABD getirilerine yönelik yukarı yönlü revizyonumuzu destekliyor" denildi.

LSEG'ye göre 10 yıllık Hazine getirisi en son 7,5 baz puan artarak yüzde 4,514'e çıktı.