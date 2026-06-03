Goldman Sachs, Asya borsaları için hedeflerini revize etti

Goldman Sachs, Güney Kore borsası için tahminini yükseltti. Kuruluşun raporunda, Güney Kore borsası gösterge endeksi Kospi için hedef 9.000 puandan 12.000 puana revize edildi. Yeni tahmin mevcut seviyelerden %36,3 prim anlamına geliyor. Raporda, MSCI Asya Pasifik Endeksi için hedef de 990 puandan 1.080 puana revize edildi. Bu hedef ise %17,2 yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

Değerlendirmede öte yandan Hong Kong borsası için yatırım tavsiyesi 'eşit ağırlık', Tayvan borsası için yatırım tavsiyesi ise 'ağırlık artır' olarak belirtildi.