Goldman Sachs CEO’su Solomon: Özel kredi piyasasında “köpük” var mı diye izliyoruz

Goldman Sachs Grup CEO'su David Solomon, özel kredi piyasasında "köpüklenme" belirtileri aradığını açıkladı; ancak bazı meslektaşlarının aksine henüz ciddi bir endişe görmediğini belirtti.

Solomon, Bloomberg’e verdiği röportajda, "Çok fazla agresiflik ve köpüklenme olup olmadığını yakından izliyoruz" derken, "Çeşitli sorunlar yaşanan bazı özel durumlar olmuş olsa da genel portföyler makul ölçüde iyi performans gösteriyor" diye ekledi.

Solomon, Orta Doğu çatışmasının nereye evrileceği konusunda "büyük bir belirsizlik" bulunduğunu vurgulayarak yatırımcıların "son noktanın ne olacağını" anlamaya çalıştığını söyledi. "Piyasa oyuncularının gerçekten baktığı şey, bunun ekonomik büyümeyi ve faaliyetleri -özellikle enerji tedarik zincirlerini- etkileyip etkilemeyeceği" dedi.