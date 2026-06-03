Goldman Sachs CEO'su Solomon: Piyasalarda korkudan çok açgözlülük var

Goldman Sachs CEO'su David Solomon, OpenAI, Anthropic ve SpaceX gibi dev yapay zekâ şirketlerinin halka arz sürecine hazırlandığı dönemde piyasalarda yeterli likidite bulunduğunu söyledi.

Solomon, CNBC'ye yaptığı açıklamada, büyük ölçekli halka arzların piyasalar tarafından karşılanıp karşılanamayacağına ilişkin soruya, sermayenin mevcut olduğunu belirterek yanıt verdi.

"Dünya iyimser kalmaya devam ederse sistemde bol miktarda likidite var" diyen Solomon, "Kesinlikle korkudan çok açgözlülüğün olduğu bir dönemdeyiz" ifadelerini kullandı.

Halka arzlar

Solomon'un açıklamaları, yatırımcıların OpenAI, Anthropic ve SpaceX'in olası halka arzlarına hazırlandığı bir dönemde geldi. Söz konusu şirketlerin trilyon dolarlık değerlemelerle halka açılabileceği, aynı zamanda başka şirketlerin de veri merkezleri, çipler ve altyapı yatırımları için yüksek tutarda sermaye arayışında olduğu belirtildi.

Solomon, piyasaların bu büyüklükteki arzları sindirip sindiremeyeceğine yönelik endişeleri sınırlı gördü. Alphabet'in 80 milyar dolarlık sermaye artırımı planını açıklamasının ardından hisse performansının güçlü kalmasını, piyasaların yapay zekâ temalı işlemlere hâlâ açık olduğuna dair somut bir gösterge olarak değerlendirdi.

"Bu ölçekte bir işlemin piyasaya getirilmesine ilişkin ilk somut veri noktası bu ve cesaret verici" diyen Solomon, güçlü hisse senedi ve borç piyasalarının şirketleri sermaye toplamaya yönelttiğini belirtti.

“Açgözlülük çok hızlı şekilde korkuya dönüşebilir”

Solomon, sermaye ihtiyacı yüksek şirketler için piyasa açıkken kaynak sağlamanın doğru olduğunu ifade ederek, "Sermaye mevcutsa ve sermaye tüketen bir yapınız varsa, sermayeyi alın" dedi.

Goldman Sachs CEO'su, fonlama dalgasının büyüklük açısından benzeri görülmemiş olduğunu kabul ederken, piyasalardaki rekor servet ve likidite seviyelerinin bu süreci desteklediğini söyledi.

Solomon ayrıca, yapay zekâ şirketlerinde oluşan kazançların çalışanlar ve yatırımcılar yoluyla vergilere ve yeni girişimlere aktarılabileceğini belirtti.

"Açgözlülük çok hızlı şekilde korkuya dönüşebilir, ancak bu dönüşeceği anlamına gelmez" diyen Solomon, coşkunun uzun süre devam edebileceğini ve döngünün sonuna kıyasla başına daha yakın olunma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.