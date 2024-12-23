Goldman Sachs: Çin hisse senetleri düşüşle karşı karşıya

Goldman Sachs'ın Çin portföy stratejisti Si Fu Bloomberg TV'ye verdiği demeçte, Donald Trump'ın Çin ithalatına yönelik planladığı gümrük tarifeleri kazançları etkileyecek olsa da, "piyasa zaten bu risklere karşı savunmasız olan şirketlere değerlemede bir indirim yaptı" dedi.

Si Fu, ABD'li yatırımcıların ilgili şirketlerdeki varlıklarının azaldığını da sözlerine ekledi.

Piyasa katılımcıları, Çin'in perakende satış büyümesinin Kasım ayında beklenmedik şekilde zayıflamasının ardından tüketimi artırmak için daha somut önlemler bekliyor. Si Fu, hisse senedi değerlemelerinin Ekim ayındaki zirvesinden düştüğünü ve mevcut seviyelerin şirketler için potansiyel olarak iyileşen temellerle iyi bir şekilde desteklenebileceğini söyledi.

Goldman Sachs, MSCI Çin göstergesi için 2025 yılında %7'lik bir kazanç büyümesi ve 2026'da %10'luk bir genişleme öngörüyor. Endeks bu yıl %15'ten fazla yükselerek son dört yıldaki ilk yıllık kazancını elde etti.

ABD'nin Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisini %60 oranında artırması gibi olası bir senaryoda Si Fu, mevcut seviyeden %10'luk bir değer kaybı bekliyor. Goldman stratejistleri, önümüzdeki yıl hükümetten daha fazla kupon ve sübvansiyon verilmesi de dahil olmak üzere tüketimi destekleyecek daha fazla önlem bekliyor.