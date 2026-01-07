Goldman Sachs, Çin hisselerinde 2026’da yükseliş öngörüyor

Goldman Sachs'ın stratejistleri arasında yer alan Kinger Lau’nun da bulunduğu ekip, kazanç artışının yapay zekâ ve politika destekleriyle güçleneceğini belirtti.

MSCI China Endeksi’nin 2026 sonuna kadar yüzde 20 artışla 100 seviyesine ulaşması, CSI 300 Endeksi’nin ise yüzde 12 yükselerek 5.200 seviyesine çıkması öngörülüyor. Şirket karlarında büyümenin 2025’teki yüzde 4’ten, 2026–2027 döneminde yüzde 14’e hızlanması bekleniyor.

Çin hisseleri 2026 yılına güçlü bir başlangıç yaptı. CSI 300 Endeksi yıl başından bu yana yüzde 3,5 artarken, MSCI China Endeksi yüzde 3,4 yükseldi. Bu performans, 2025 yılında kaydedilen yüzde 18 ve yüzde 23’lük artışların ardından geldi.

Goldman Sachs’ın değerlendirmesine göre, yapay zeka yatırımları ve hükümet politikaları, Çin piyasalarının önümüzdeki dönemde kâr artışını destekleyerek endekslerde yeni zirveleri getirebilir.