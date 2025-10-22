Goldman Sachs, Çin'in hisse endekslerinde yüzde 30 yükseliş bekliyor

Goldman Sachs, Çin'in önde gelen hisse endekslerinin 2027 sonuna kadar yüzde 30 yükseliş göstereceklerini öngörüyor.

Kinger Lau'nun da aralarında olduğu Goldman Sachs stratejistleri, Çin hisse senetlerinin daha istikrarlı bir yükseliş trendine girdiğini ve "umuttan büyümeye" geçiş yaptığını belirtti.

Goldman Sachs, talep tarafı teşvikleri, yapay zeka odaklı kar büyümesi ve güçlü yerli ve yabancı sermaye girişlerini ana itici güçler olarak vurguladı. Kazançların üç yıl içinde yüzde 12 artması öngörülüyor.

Dördüncü çeyrekte döngüsel bir yavaşlama ve yenilenen tarife riskleri kar realizasyonunu tetikleyebilse de stratejistler, bu riskler yoğunlaşmadıkça yatırımda kalmayı ve piyasa düzeltmelerinde birikim yapmayı öneriyor.