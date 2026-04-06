Goldman Sachs fonunda geri alım talebi %5’in altında kaldı

Goldman Sachs’ın özel kredi fonu, yılın ilk çeyreğinde yatırımcıların hisselerin %5’inden biraz daha azını geri almak istediğini ve bu taleplerin karşılandığını açıkladı. Bu oran, fonun çeyreklik geri alım sınırının altında kaldı.

Şirket, düzenleyici başvurusunda bu sonucun, GS Credit’in işlem görmeyen BDC (Business Development Company) segmentinde güçlü konumunu ortaya koyduğunu belirtti.

Özel kredi sektöründe, yapay zekânın yazılım şirketlerinin kârlılığını aşındırabileceği ve borç geri ödeme kapasitelerini zayıflatabileceğine yönelik endişeler artıyor. Teknoloji sektörüne önemli ölçüde kredi sağlayan bu alanda yatırımcılar, maruziyetlerini, geri çekim risklerini ve fon toplama görünümünü yeniden değerlendiriyor.

Yaklaşık 2 trilyon dolarlık büyüklüğe sahip özel kredi sektöründe son dönemde artan geri çekim talepleri nedeniyle birçok varlık yöneticisi, geri alımları standart yüzde 5’lik çeyreklik sınırla kısıtladı. Negatif haber akışı, kredi standartları, değerlemeler ve şeffaflık konularında sektörü daha yakından incelemeye aldı.

Goldman Sachs, karşılaştırma grubunda geri alım talepleri yüzde 5 sınırının altında kalan tek işlem görmeyen BDC olduklarını vurguladı.

Banka ayrıca, fonun portföy yatırımlarının geri ödemeleri ve satışlarından yaklaşık 823 milyon dolar gelir elde ettiğini, bu tutarın önceki çeyrekteki 669 milyon dolardan yükseldiğini bildirdi.