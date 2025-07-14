Goldman Sachs: Hedge fonlar banka hisselerini azaltıyor

Yeniden pozisyon alma, büyük ABD bankalarının ikinci çeyrek kazançlarını açıklamasından hemen önce ve piyasalar Salı günü açıklanacak olan ve Federal Rezerv politikasına ilişkin beklentileri etkileyebilecek önemli Haziran TÜFE verilerini beklerken gerçekleşti.

Goldman Sachs'ın ana aracılık verileri, hedge fonların ABD ve küresel finans hisselerindeki uzun pozisyonlarını azalttığını - daha fazla kazanıma karşı bahis oynadığını - ve Avrupa finans hisselerindeki kısa bahisleri artırdığını gösteriyor. Bankalar, sigortacılar ve finansal hizmet firmaları genel olarak satılırken, ticaret ve tüketici finansmanı hisselerinde ılımlı alımlar görüldü.

Kayda değer bir değişim olarak, hedge fonlar bu yıl en kötü performans gösteren ABD hisse senedi sektörü olan temel tüketim mallarına hücum etti. Bu hareket, gıda, içecek ve tütün gibi temel tüketim maddelerinin ekonomik gerilemelerde dayanma eğilimi göstermesi nedeniyle savunmacı bir duruşa işaret ediyor.

Analistler, Başkan Trump'ın gümrük vergisi tehditlerinin bu çeyrekte kurumsal kazançlarda ortaya çıkabileceği konusunda uyarıyor. Deutsche Bank analisti Henry Allen, "Eğer gümrük vergileri 1 Ağustos'ta tekrar yükselişe geçer ve kötü bir istihdam raporu alırsak, ABD'de resesyon korkuları hızla geri dönebilir," dedi.

Temmuz ayında şu ana kadar, tüketici temel malları Goldman tarafından takip edilen hedge fonları tarafından en çok net alım yapılan sektör oldu ve belirsiz bir piyasada temkinli iyimserliği yansıttı.