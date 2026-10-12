Goldman Sachs, hisse senedi ve tahvil tavsiyesini yükseltti
Yatırım bankası Goldman Sachs, küresel varlık dağılımı stratejisinde revizyona giderek hisse senetleri için 3 aylık, tahviller için ise 12 aylık yatırım tavsiyesini "ağırlık artır" seviyesine çıkardı.
Goldman Sachs tarafından yayımlanan raporda; değerlemelerdeki toparlanma, şirket kârlılıklarının sergilediği dirençli seyir ve dezenflasyon sürecinin finansal piyasalardaki destekleyici etkisini 2027 yılına kadar sürdürmesinin beklendiği kaydedildi.
Hisse senedi piyasalarında özellikle yapay zekâ odaklı şirketler ile seçici temettü getirisi sunan varlıkların tercih edildiği belirtilirken; artan tahvil faizleri ve süregelen jeopolitik risklerin volatiliteyi yukarı yönlü baskılayabileceği uyarısında bulunuldu.