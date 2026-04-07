Goldman Sachs: Hisse senetlerine 55 milyar dolarlık alım gelebilir

Goldman Sachs Group Inc.’in işlem masasına göre sistematik yatırımcılar, son piyasa satış dalgasında çok yıllık dip seviyelere indirdikleri hisse senedi pozisyonlarını yeniden artırmaya hazırlanıyor. Banka, bu grubun önümüzdeki ay yaklaşık 55 milyar dolarlık net alım yapabileceğini, bunun 20 milyar dolarının ABD hisselerinde gerçekleşebileceğini tahmin ediyor. Ancak alımların kademeli olacağı, ilk haftada yalnızca 5 milyar dolarlık alımın yapılacağı öngörülüyor.

Goldman, hızlı hareket eden yatırımcı grubunun — emtia ticareti danışmanları ve volatilite hedefli stratejiler dahil — son bir ayda küresel hisse senetlerinde yaklaşık 240 milyar dolarlık satış yaptığını belirtti. Bu satış dalgasının sona ermesiyle birlikte yeniden alım sürecinin başlayabileceği ifade edildi. “Mekanik talep iyileşiyor, ancak bu daha çok ay ortasında destek sağlayacak” diye yazdı bankanın yöneticilerinden Lee Coppersmith.

Goldman’ın modellerine göre, S&P 500’ün bir ayda yüzde 8 yükselmesi halinde sistematik fonların küresel ölçekte 220 milyar dolara kadar alım yapabileceği, bunun yarısından fazlasının ABD piyasalarında yoğunlaşacağı tahmin ediliyor. Buna karşılık yüzde 10’luk ek bir düşüş, 110 milyar dolarlık yeni satış dalgasını tetikleyebilir.

Goldman’dan Paul Leyzerovich, S&P 500’de 6.720-6.740 aralığının kritik teknik seviye olduğunu, bu bölgenin trend takip eden stratejiler için yeniden pozitif sinyal oluşturabileceğini belirtti. Endeks son olarak 6.600 civarında işlem gördü.