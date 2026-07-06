Goldman Sachs Japon Yeni tahminini yükseltti

Goldman Sachs, tahminini dolar/Japon Yeni için 155 seviyesinden 165'e yükseltirken, revizyonda Japonya'daki mali baskılar, ABD tahvil getirilerinin daha uzun süre yüksek kalacağı beklentisi ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faizleri yalnızca kademeli artıracağı öngörüsünün etkili olduğunu belirtti.

Goldman ayrıca, Japon yetkililerin yeni desteklemek amacıyla gerçekleştireceği döviz müdahalelerinin etkisinin kısa süreli olmasının muhtemel olduğunu ifade etti. Bankaya göre, özellikle ABD ile Japonya arasındaki faiz farkının doları desteklemeye devam etmesi halinde, makroekonomik temel dinamikler yen üzerindeki baskıyı sürdürecek.