Goldman Sachs, Nvidia'nın yapay zeka finansmanına yatırımcı arıyor

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Reuters'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre finansmanın ana yatırımcı tabanını ABD'li sigorta şirketleri, varlık yöneticileri ve bankaların oluşturması bekleniyor. Varlık yönetim şirketlerinin finansmanın önemli bir bölümünü kendi bünyelerinde tutmayı planladığı ifade edildi.

Nvidia, 10 Ağustos'ta Goldman Sachs'ın da aralarında bulunduğu altı büyük finans kuruluşuyla ortaklık kurarak yapay zeka altyapısına yönelik 500 milyar doların üzerinde üçüncü taraf sermayesi toplamayı hedefleyen bilgi işlem platformları oluşturacağını açıklamıştı.

Goldman hem özel kredi hem borç piyasasında rol alacak

Goldman Sachs'ın varlık yönetimi kolu aracılığıyla junior sermaye ve özel kredi finansmanı sağlayabileceği, yatırım bankacılığı biriminin ise borcun özel kredi fonlarına ve daha sonra kamu borç piyasalarına yerleştirilmesinde rol üstlenebileceği belirtildi.

Bankanın bu yapı için bankalar, varlık yöneticileri, sigorta şirketleri ve özel kredi kuruluşları dahil geniş bir yatırımcı grubuyla görüşmeler yaptığı kaydedildi.

Goldman Sachs'ın Blackstone ve Apollo gibi alternatif varlık yönetimi devleriyle birlikte anlaşmada merkezi rol üstlenmesi, bankanın Nvidia ile uzun yıllara dayanan ilişkilerinin devamı niteliğinde değerlendiriliyor.

Goldman Sachs daha önce Nvidia'ya çeşitli işlemlerde danışmanlık yaptı. Banka, Nvidia'nın haziran ayında gerçekleştirdiği 25 milyar dolarlık tahvil ihracında başlıca yükleniciler arasında yer alırken, Nvidia'nın 2019'da Mellanox Technologies'i 6,9 milyar dolara satın almasında da münhasır finansal danışman olarak görev yaptı.

Nvidia 125 milyar dolara kadar destek verebilecek

Nvidia CEO'su Jensen Huang, şirketin potansiyel işlemlerin %25'ine denk gelen 125 milyar dolara kadar destek sağlama opsiyonuna sahip olduğunu açıkladı.

Finansman modelinin hedefi, yapay zeka bilgi işlem kapasitesi için varlığa dayalı bir piyasa oluşturmak. Böylece borçların geleneksel menkul kıymetlere daha benzer biçimde işlem görmesi, finansman maliyetlerinin düşürülmesi ve daha geniş bir yatırımcı kitlesinin çekilmesi amaçlanıyor.

Bank of America analisti Vivek Arya, yapının önceki yapay zeka altyapısı finansmanlarından farklılaştığını belirterek bunun satıcı finansmanından uzaklaşmaya işaret ettiğini, finansman yükünün Nvidia'nın bilançosu yerine konsorsiyum üzerinde olacağını ifade etti.

Yapay zeka yatırımlarında 5 trilyon dolarlık harcama beklentisi

Goldman Sachs Research analistleri, yapay zeka alanındaki finansman ihtiyacının son derece büyük olduğunu ve en büyük dört hyperscaler şirketinin 2030'a kadar teknoloji ve veri merkezlerine 5 trilyon doların üzerinde harcama planladığını belirtti.

Bu ölçekteki yatırım ihtiyacının özel sermayeyi giderek daha önemli bir finansman kaynağı haline getirmesi bekleniyor.

Nvidia'nın piyasa değeri yaklaşık 5,2 trilyon dolar seviyesinde bulunurken şirket, ABD'nin halka açık en değerli şirketi konumunda yer alıyor.