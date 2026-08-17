Goldman Sachs: S&P 500 şirketlerinin gelirlerinde 5 yılın en hızlı büyümesi

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Goldman Sachs, enerji sektörü hariç S&P 500 şirketlerinin gelirlerinin ikinci çeyrekte yıllık yüzde 6,4 arttığını ve son beş yılın en hızlı büyümesini kaydettiğini belirtti.

Gelir artışına büyük teknoloji şirketleri öncülük ederken, teknoloji sektörü hariç medyan S&P 500 şirketinde gelir büyümesi yalnızca yüzde 3 seviyesinde gerçekleşti.

Goldman Sachs'a göre şirket kârları yıllık bazda yaklaşık yüzde 50 arttı. Bu yükselişte teknoloji şirketlerinin özel şirket yatırımlarının değerini yukarı yönlü güncellemesi de etkili oldu.

Şirketler ayrıca 100 milyar doların üzerinde gümrük tarifesi iadesi aldı. Bu kaynakların pazarlama harcamaları, maliyet baskılarının azaltılması ve müşterilere daha düşük fiyatlar sunulması için kullanıldığı belirtildi.