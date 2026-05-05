Goldman Sachs, S&P500 için hedefini korudu

Pasquariello, son beş haftadaki kesintisiz yükselişin önceki beş haftalık düşüş serisini tersine çevirdiğini ve bu toparlanmanın güçlü ekonomik veriler, beklentileri aşan şirket kârları ve ateşkes sonrası iyileşen risk iştahıyla desteklendiğini aktardı.

Pasquariello'ya göre, ilk çeyrek bilanço sezonunda şirket kâr büyümesi piyasa beklentilerinin iki katından fazla gerçekleşti. S&P 500 şirketlerinin %61'inin tahminleri bir standart sapmadan fazla aştığı, yalnızca %5'inin aynı ölçüde beklenti altında kaldığı belirtildi. Bu performansın, 2021'deki yeniden açılma döneminin ardından son 25 yılın en güçlü bilanço görünümüne işaret ettiği vurgulandı.

Goldman Sachs'ın baz senaryosunda ABD ekonomisinin bu yıl %2,1 büyümesi ve şirket kârlarının %12 artması bekleniyor. Bu görünüm doğrultusunda banka, S&P 500 endeksinin mevcut yaklaşık 7.200 seviyesinden 7.600 puana yükselebileceğini öngörüyor.