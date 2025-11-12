Goldman Sachs stratejisti uyardı: Portföyleri ABD dışına taşıyın

Goldman Sachs Stratejisti Peter Oppenheimer, bu yıl Wall Street’te görülen zayıf performansı doğru tahmin etmişti. Ünlü stratejist, ABD hisse senetlerinin önümüzdeki on yılda da diğer bölgelerin gerisinde kalacağını öngördü. Oppenheimer ve ekibi, yüksek değerlemelerin kazanç potansiyelini sınırlaması nedeniyle yatırımcıların portföylerini ABD dışına çeşitlendirmelerini önerdi.

Rapora göre, S&P 500 endeksinin gelecek 10 yılda yıllık ortalama yüzde 6,5 getiri sağlaması bekleniyor. Bu oran, tüm bölgeler arasında en zayıf performansa işaret ediyor. Buna karşılık, gelişmekte olan piyasalar yüzde 10,9’luk yıllık getiriyle en güçlü bölge olarak öne çıkıyor.

“Yatırımlarınızı ABD dışına çeşitlendirin ve yükselen piyasalara yönelin” diyen Oppenheimer, yapay zekânın uzun vadeli faydalarının yalnızca ABD teknolojisiyle sınırlı kalmayacağını vurguladı.

Stratejistler, özellikle Çin ve Hindistan’daki güçlü kâr artışlarının gelişmekte olan piyasalarda getirileri destekleyeceğini belirtiyor. Japonya hariç Asya’nın yıllık yüzde 10,3 getiriyle ikinci sırada yer alması beklenirken, Japonya yüzde 8,2 ile onu takip edecek. Avrupa’nın ise yatırımcılara ortalama yüzde 7,1’lik yıllık getiri sunacağı öngörülüyor.

Küresel getiri ortalamalara yakın olacak

Goldman Sachs, küresel hisselerin gelecek 10 yılda dolar bazında yıllık yüzde 7,7 getiri sağlamasını bekliyor.

Kuruluşun raporuna göre, anılan dönemde yüksek değerlemelere rağmen getiriler tarihi ortalamalara yakın olacak. Analist Peter Oppenheimer, getirinin ağırlıklı olarak kârlılık büyümesinden (yılda yaklaşık yüzde 6) kaynaklı olacağını tahmin etti. Değerlemeler gevşedikçe temettülerin ise ılımlı katkı sunacağını öngördü.