Goldman Sachs uyardı: ABD hisselerinde 33 milyar dolarlık satış riski

S&P 500 Endeksi kısa vadeli satış tetikleyicisini aşarak Emtia Ticaret Danışmanları (CTA) fonlarını satışa yönlendirdi. Goldman, bu stratejilerin piyasa yönünden bağımsız olarak net satıcı kalacağını öngörüyor. Yeniden bir düşüş, bu hafta yaklaşık 33 milyar dolarlık satışa yol açabilir. Endeksin 6.707 seviyesinin altına inmesi halinde önümüzdeki ay içinde 80 milyar dolara kadar ek satış tetiklenebilir.

Yatay seyreden piyasada CTA’ların 15,4 milyar dolarlık, yükselen piyasada ise 8,7 milyar dolarlık satış yapması bekleniyor.

Goldman’ın "Panik Endeksi" geçen hafta 9,22 seviyesine çıkarak "maksimum korku”ya yakın bir noktaya ulaştı.