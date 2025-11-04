Goldman Sachs ve Bank of America, Japonya’da döviz müdahalesi beklemiyor

Her iki banka da geleneksel müdahale koşullarının "henüz oluşmadığını"belirtti. Yen, Ekim ayında dolar karşısında yaklaşık yüzde 4 değer kaybederek G-10 para birimleri arasında en kötü performansı gösterdi. ABD doları bu sabah, 154,48 yen seviyesine kadar geriledi. Şu sıralarda ise 153,94 seviyesinde.

Maliye Bakanı Satsuki Katayama, yetkililerin döviz hareketlerini "yüksek bir aciliyet duygusuyla" izlediğini söyledi.

Goldman Sachs, maliye bakanlığının müdahale için yaklaşık 270 milyar dolar kullanılabilir fonu bulunduğunu ve riskin dolar/yen paritesinin 161-162 seviyelerine ulaşmasıyla artacağını tahmin etti. Bankaya göre, yen şu anda "özellikle zayıf bir seviyede değil"

Bank of America’dan Shusuke Yamada, dolar/yenin 155 seviyesinin üzerine çıkmasının "aşırı oynaklık veya spekülatif pozisyon birikimi olmadan ani bir müdahale tetiklemeyeceğini" belirtti. Yamada, yıl sonu tahminini 155 olarak korurken, 2025’in dördüncü çeyreğinde 160 seviyesine "aşırı yükselme" riskinin arttığını ifade etti.

Goldman, uzun vadede düşen hedge maliyetleri ve zayıflayan dolar ile yende kademeli bir değerlenme beklediğini bildirdi.