Goldman Sachs yılın rekorunu kırdı: 1 trilyon dolar eşiğini en hızlı aşan banka oldu

Goldman Sachs Group Inc.'nin yatırım bankacıları, bu yıl şimdiden 1 trilyon doların üzerinde birleşme ve satın alma işlemine danışmanlık yaptı. Bu, herhangi bir bankanın bu eşiğe ulaştığı en hızlı süre olarak kaydedildi.

Dealogic verilerine göre, Wall Street bankası yıl başından bu yana 1 trilyon doları aşan birleşme ve satın alma hacmine danışmanlık sağladı. Rakam, Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in geçen cuma günü New York'ta gerçekleşen halka arzında baş aracı kurum olarak görev almasının ardından geldi. Goldman Sachs ayrıca geçen ay açıklanan 66,8 milyar dolarlık satış işleminde Dominion Energy'nin NextEra Energy'ye devrinde eş finansal danışman olarak yer aldı.

5 yıl önce temmuzda aşmıştı

2021'deki rekor birleşme ve satın alma döneminde Goldman Sachs'ın 1 trilyon dolar eşiğine ulaşması temmuz ortasını bulmuştu. Bu yıl ise Goldman Sachs'ın en yakın rakibi JPMorgan Chase, Dealogic verilerine göre 1 trilyon doların yaklaşık 300 milyar dolar gerisinde bulunuyor.

Goldman Sachs'ın küresel birleşme ve satın alma başkanı Stephan Feldgoise, "Büyük anlaşmanın yılı oldu. Geçmişte çok aktif yıllarımız oldu, 2021 açıkça çok aktifti ve kariyerlerimizde bu seviyeleri yakalayıp yakalayamayacağımızı merak ediyorduk. Momentum devam etti. Diyalog, sektörler ve coğrafyalar genelinde hem küçük hem de çok büyük ölçekte devam ediyor. Bu hemen hemen her alanda geçerli" dedi.

CEO David Solomon, ayrı bir paylaşımda küresel birleşme ve satın alma hacminin bu yıl şimdiden 2,6 trilyon doları aştığını, yapay zekâ ve stratejik konsolidasyonun sektörleri yeniden şekillendirdiğini belirtti. Solomon, işlem hacimlerinin de müşterilerin çeşitli risk olaylarını yönetmesiyle tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştığını söyledi.