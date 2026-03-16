Goldman Sachs’tan Almanya tahvilleri için aşağı yönlü revizyon

Goldman Sachs analistleri, Almanya’nın 10 yıllık tahvil getirisine ilişkin yıl sonu tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Analistler, büyüme kaynaklı getiri artışlarının artık daha az olası olduğunu belirterek yeni hedefi yüzde 3,0 olarak açıkladı. Önceki tahmin yüzde 3,25 seviyesindeydi.

Notta, piyasanın Avrupa Merkez Bankası’nın faiz artırımlarına yönelik bir miktar risk fiyatlamasının doğru olduğu ifade edilirken, küresel ölçekte büyüme risklerindeki aşağı yönlü baskının aralık 2026 sonrası için daha fazla şahin fiyatlamayı sınırlayacağı vurgulandı.

Bu değerlendirme, Avrupa tahvil piyasalarında faiz beklentilerinin küresel ekonomik görünümle yakından bağlantılı olduğuna işaret ediyor.