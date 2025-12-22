Goldman Sachs'tan piyasalar için 2026 tahmini

Goldman Sachs, küresel hisse senetlerinin 2026'da olumlu getiriler sunmasını bekliyor; ancak genişleyen boğa piyasası ortamında endeks getirilerinin 2025'ten daha düşük olacağını öngörüyor.

Firma, dolar cinsinden yüzde 13 fiyat getirisi (temettüler dahil yüzde 15) tahmin ediyor ve bu artışın büyük ölçüde değerleme genişlemesinden ziyade kazanç büyümesi tarafından yönlendirileceğini belirtiyor.

Goldman Sachs, görünümün devam eden küresel ekonomik genişleme ve ABD Federal Rezervi'nin ılımlı gevşemesi tarafından desteklendiğini kaydetti. Firma, Fed'in gelecek yıl mart ve haziran aylarında ikişer 25 baz puanlık faiz indirimi yapmasını bekliyor.

Peter Oppenheimer liderliğindeki Goldman stratejistleri, "Yatırımcıların yapay zekaya yoğun odaklanmasına rağmen, bu yıl çeşitlendirmek için iyi bir yıl oldu" dedi.

Küresel borsa endeksleri için 2026 tahminleri

Firma, yaklaşık 15 yılda ilk kez ABD hisse senetlerinin düşük performans gösterdiğini, Avrupa, Asya ve gelişmekte olan piyasaların ise daha güçlü getiriler sunduğunu ekledi.

Goldman, bu eğilimin devam etmesini bekliyor ve ABD'nin 2026'da yine marjinal olarak düşük performans göstermesinin muhtemel olduğunu vurguluyor. Teknoloji sermaye harcamalarının "eski ekonomi" sektörlerine yayıldığını ve altyapı ile ilgili endüstrilerin büyüme beklentilerini artırdığını belirtiyor.

Magnificent 7 hisse senetleri etkili olmaya devam ediyor, ancak daha geniş piyasa kazançları hızlandıkça S&P 500 kazanç büyümesine katkılarının 2025'teki yüzde 50'den 2026'da yüzde 46'ya düşmesi bekleniyor.

Goldman, 2026 için S&P 500'de yüzde 12, STOXX Europe'da yüzde 5 ve gelişmekte olan piyasalarda yüzde 17 hisse başına kazanç büyümesi öngörüyor.

Aracı kurum ayrıca STOXX Europe için 12 aylık tahminini 595 puandan 615 puana yükseltti.

Riskler arasında daha zayıf ekonomik büyüme, artan işsizlik ve yüksek sektör yoğunlaşması nedeniyle potansiyel teknoloji kaynaklı düzeltme yer alıyor.

Stratejistler, kredi risklerinin de arttığını ve yapay zeka ile ilgili ihraççıların 2025'te dolar cinsinden kredi ihracının yüzde 30'unu oluşturduğunu belirtiyor.

Stratejistler, Bölgeler arasında çeşitlendirme yapmanın, gelişmekte olan piyasalara daha fazla odaklanmanın ve teknolojinin ötesinde yapay zeka ile ilgili yayılma etkilerini yakalamak için sektör tahsisini genişletmenin önemli olduğunu ekledi.