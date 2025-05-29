Goldman Sachs'tan Türk bankaları için yeni tahmin

Goldman Sachs Türk bankaları için tahminlerini, 2025 ilk çeyrek sonuçlarını ve en son makro trendleri, sektör trendlerini yansıtacak şekilde güncelledi.

Ekonomistler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizi tahminlerinin, 2025 ikinci, üçüncü ve dördüncü çeyrek için yüzde 46, yüzde 39 ve yüzde 33 olduğunu belirten Goldman Sachs, 2026 yılı için tahminin de yüzde 24 olduğunu ortaya koydu. Banka bu tahminlerin daha önce sırasıyla, yüzde 38, yüzde 33, yüzde 31 ve yüzde 21 olduklarını da hatırlattı.

Yapılan tahmin değişiklilerinin faiz indirim döngüsünün daha geriye yüklenmesi anlamına geldiğini belirten Goldman Sachs, "Bu nedenle, artık Türk bankalarının NIM'inin 2025'te duraklamasını bekliyoruz. Ocak ayındaki notumuzda da belirttiğimiz gibi, Türk bankalarının çoğunun NIM'leri faiz indirimlerinden fayda sağlama ve faiz artışlarından zarar görme eğiliminde" dedi.

Türk bankaları için yeni hedef fiyatlar

Akbank için hedef fiyatını 103 TL'den 105 TL'ye yükseltti, tavsiyesini "al" olarak korudu.

Yapı Kredi için hedef fiyatını 46 TL'den 50 TL'ye yükseltti, tavsiyesini "al" olarak korudu.

İş Bankası C için hedef fiyatını 14,7 TL'den 15 TL'ye yükseltti, tavsiyesini "nötr" olarak korudu.

Garanti BBVA için hedef fiyatını 163 TL, tavsiyesini "nötr" olarak korudu.

VakıfBank için hedef fiyatını 18 TL'den 19 TL'ye yükseltti, tavsiyesini "sat" olarak korudu.

Halkbank için hedef fiyatını 16 TL, tavsiyesini "sat" olarak korudu.