Goldman Sachs’tan yatırımcılara yapay zekâ uyarısı

Goldman Sachs Group Inc. Stratejisti Christian Mueller-Glissmann, yapay zekâ odaklı yatırımlarda yarı iletken üreticilerinde yaşanan yüksek oynaklık nedeniyle yatırımcıların büyük teknoloji şirketlerine yönelmesinin daha cazip hâle gelebileceğini belirtti.

Piyasalardaki yükselişe öncülük eden çip üreticileri ve yapay zekâ altyapı harcamalarından doğrudan yararlanan şirketlerin aksine, büyük ölçekli bulut bilişim ve veri merkezi sağlayıcıları (hyperscalers) bu süreçte daha geride kalmıştı. Mueller-Glissmann, çip üreticilerinin borsa yatırım fonları (ETF) ve opsiyonlar gibi araçlar üzerinden yüksek kaldıraç barındırdığını ve yapay zekâ yelpazesinin en dalgalı kısmını oluşturduğunu vurguladı.

Yapay zekâ segmentindeki olumlu ivmenin sürmesi durumunda risklerin dağılabileceğini ifade eden Mueller-Glissmann, portföylerin yarı iletkenlerden ziyade Amazon, Oracle, Microsoft, Alphabet ve Meta gibi büyük teknoloji devlerine doğru çeşitlendirilmesinin mantıklı bir adım olabileceğini kaydetti.