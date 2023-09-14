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Gong Programı: Reeder, borsa yolunda

Reeder Teknoloji CEO'su Uygar Saral, EKONOMİ Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar'ın sorularını yanıtlıyor.

Haber Merkezi
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Türkiye merkezli teknoloji firması Reeder, halka arzı için talep toplamaya başladı. Reeder Teknoloji CEO'su Uygar Saral, EKONOMİ Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar'ın sorularını yanıtlıyor.

Reeder'ın Türkiye'de teknoloji üreten nadir firmalardan biri olduğuna dikkat çeken Saral, şirketin hedefleri ve halka arz süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunuyor.

 