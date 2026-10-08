Goodyear hisseleri 4,61 dolarla 52 haftanın en düşüğünü gördü

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GT hissesinin 52 haftalık işlem aralığı 4,61-10,62 dolar olarak oluştu. Hisse 8 Ekim seansında 4,65 dolar civarında işlem görüyor. Seans içinde en yüksek 4,69 dolar, en düşük 4,60 dolar test edildi.

Piyasa değeri 1,38 milyar dolar seviyesinde

Şirketin piyasa değeri 1,38 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Borsa verilerine göre hissede haftalık bazda kayıp %6,34, aylık kayıp %19,04, 6 aylık kayıp %34,07 olarak izleniyor. Yılbaşından bu yana getiri -%46,86, son 1 yıllık getiri ise -%34,71 seviyesinde.

Seans içi hacim 6,5 milyon adet

GT'de seans içi işlem hacmi 6,5 milyon adet seviyesinde gerçekleşirken, hisse 52 haftalık dibe yakın seyrini sürdürüyor.