Goodyear hisseleri 4,61 dolarla 52 haftanın en düşüğünü gördü
Nasdaq'ta işlem gören Goodyear Tire & Rubber Co (GT), 8 Ekim itibarıyla 52 haftanın en düşük seviyesine yakın seyrediyor. Hisse 8 Ekim'de 4,61 doları görerek 52 haftalık dibi test etti.
GT hissesinin 52 haftalık işlem aralığı 4,61-10,62 dolar olarak oluştu. Hisse 8 Ekim seansında 4,65 dolar civarında işlem görüyor. Seans içinde en yüksek 4,69 dolar, en düşük 4,60 dolar test edildi.
Piyasa değeri 1,38 milyar dolar seviyesinde
Şirketin piyasa değeri 1,38 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Borsa verilerine göre hissede haftalık bazda kayıp %6,34, aylık kayıp %19,04, 6 aylık kayıp %34,07 olarak izleniyor. Yılbaşından bu yana getiri -%46,86, son 1 yıllık getiri ise -%34,71 seviyesinde.
Seans içi hacim 6,5 milyon adet
GT'de seans içi işlem hacmi 6,5 milyon adet seviyesinde gerçekleşirken, hisse 52 haftalık dibe yakın seyrini sürdürüyor.