Google doları 24 TL'ye indirdi!

Google, dolar kuru hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kullanıcılara doların 24 TL'ye kadar gerilediğini gösterdi. Sistemsel bir hata olduğu düşünülen veri, yatırımcıları heyecanlandırdı.

Geçtiğimiz perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 35'e çıkarmış ve gözler Dolar/TL kuruna çevrilmişti.

Son 3 gündür 28 TL civarında işlem gördü ve haftayı da 28 liranin üzerinde tamamladı.

Popüler arama motoru Google kullanıcılarına dolar kurunun 24 TL’ye kadar gerilediğini bir grafik eşliğinde gösterdi. Ancak söz konusu saatlerde piyasa işlemlere kapalı, yani bir fiyatlama mümkün değil.

Verinin sistemsel bir hatadan kaynaklandığı düşünülüyor.