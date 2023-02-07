Gözler Başkan Powell’ın konuşmasında olacak

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikasına ilişkin beklentileri önemli ölçüde değiştirdi. Analistler, bugün Fed Başkanı Powell ile başlayacak olan ve hafta boyunca devam etmesi beklenen Fed yetkililerinin açıklamalarının önemine dikkati çekerek, açıklanan verilerin Fed'in para politikasını nasıl etkileyeceğine ilişkin soru işaretlerinin gittikçe arttığını bildirdi.

Faiz beklenenden daha yüksek seviyeye çıkabilir

Dün açıklamalarda bulunan Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Bloomberg'e verdiği röportajda, güçlü gelen istihdam raporunun Fed'in faiz oranını beklenenden daha yüksek bir seviyeye çıkarma olasılığını artırdığını belirtti.

Ocak ayı istihdam verisinin anormal bir okuma olup olmadığının araştırılması gerektiğini kaydeden Bostic, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) gerekirse 50 baz puanlık bir artışa dönmeyi düşünebileceğini ancak bunu beklemediğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in martta politika faizini 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puan faiz artırılacağına ilişkin beklentiler de çok düşük ihtimalle de olsa olasılık dahiline girdi. Mayısta ise 25 baz puan faiz artırılacağına ilişkin beklentiler ağırlık kazanmaya devam ediyor.

Lagarde'ın açıklamaları öne çıkacak

Avrupa pay piyasalarında da risk iştahının düşük olduğu görülürken, Fed'in şahin tutumunu beklenenden daha uzun süre devam ettirmesinin Avrupa'yı nasıl etkileyeceğine yönelik soru işaretleri varlığını koruyor.

Analistler, bölgede açıklanan makroekonomik verilerde enflasyon baskılarının tekrar güçlenebileceğine ilişkin işaretlerin çoğaldığını belirterek, perşembe günü Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamaların yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın konuşmasının yanı sıra Almanya'da sanayi üretimi ve ABD'de dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirtti.

10.00 İngiltere, ocak ayı konut fiyat endeksi

10.00 Almanya, aralık ayı sanayi üretimi

16.30 ABD, aralık ayı dış ticaret dengesi

17.30 Türkiye, ocak ayı Hazine nakit dengesi

20.40 ABD, Fed Başkanı Powell'ın konuşması