Gözler Fed'e çevrildi: Altında seyir ne olacak? İşte 10 Aralık 2025 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 10 Aralık 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Fed’in faiz kararı bugün saat 22.00’de açıklanacak. Piyasa beklentilerine göre ABD Merkez Bankası, politika faizini 0,25 puan azaltarak %3,50–%3,75 aralığına indirmeye hazırlanıyor.

Altın piyasası da bu akşam açıklanacak karara odaklanmış durumda. Uluslararası piyasalarda ons altın, dün yüzde 0,41 yükselişle 4.207 dolar seviyesinde günü tamamladı. Yeni güne başlarken fiyatlamalarda sınırlı da olsa yukarı yönlü seyrin korunduğu görülüyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 10 Aralık 2025 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 5.760,92 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.522,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 19.044,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 37.856,24 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 37.937,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 94.930,91 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.207,55 dolar

