Gözler Jackson Hole toplantısında! Powell'ın konuşması doları destekler mi?

MUFG Bank ekonomisti Hardman'a göre, Powell'ın Jackson Hole toplantısındaki konuşması dolara destek verebilir.

MUFG Bank ekonomisti Lee Hardman'a göre, Fed Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü yapacağı Jackson Hole konuşmasında faiz indirimi sinyali vermemesi halinde dolar güçlenebilir. Bu durum, Fed'in Eylül toplantısı öncesi verileri değerlendirmek için daha fazla zamana sahip olmasını sağlayacaktır.

Geçtiğimiz yılki Jackson Hole sempozyumunda Powell'ın 'politikayı ayarlama zamanı' açıklaması, bir sonraki toplantıda 50 baz puanlık faiz indirimini beraberinde getirmişti.

Hardman, bu Cuma günü Powell'ın bir sonraki faiz indirimi zamanlamasına ilişkin net bir sinyal vermekten kaçınma riskinin bulunduğunu ve bunun 'dolar üzerindeki aşağı yönlü baskıyı kısa vadede hafifletmeye yardımcı olabileceğini' belirtiyor.

DXY dolar endeksi şu anda yüzde 0,1 artışla 97,995 seviyesinde bulunuyor.

