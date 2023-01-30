Gözler merkez bankalarında! Piyasalar hangi karara, nasıl tepki verir?

Şenay ZEREN

Küresel piyasalar, veri gündemi açısından oldukça yoğun bir haftaya başladı. Hafta genelinde majör merkez bankalarının (ABD Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası) faiz kararları ve cuma günü açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verisi öne çıkacak.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed), para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantısı yarın başlayıp, çarşamba günü sona erecek. Fed, faiz kararını 1 Şubat çarşamba günü Türkiye saatine göre 22:00’de açıklayacak. Fed Başkanı Jerome Powell, 22:30’da basın toplantısı gerçekleştirecek. Toplantı sonrasında yayınlanan karar metninde ve Başkan Powell’ın konuşmasında, önümüzdeki dönemde ekonomi politikasına ait izleyeceği yol haritasına dair ipuçları aranacak. Piyasa fiyatlamalarına bakıldığında 25 baz puanlık faiz artışına kesin gözüyle bakılıyor.

Fed, enflasyonda yaşanan yükselişin önüne geçebilmek için dört toplantı üst üste 75 baz puanlık faiz artışına giderken, geçtiğimiz aralık ayında gerçekleşen toplantısında beklentiler dahilinde politika faizini 50 baz puan yukarı çekmişti. Banka, son 7 toplantısında faizleri aralıksız artırırken, şu an Fed’in politika faizi yüzde 4,25-4,50 aralığına bulunuyor.

Toplantı sonrası yapılan açıklamalarda, beklendiği gibi şahin tavırdan uzaklaşan bir Fed görülmesi halinde bu durum daha önceden fiyatlandığı için piyasalarda sert hareketler beklenmiyor. Daha güvercin bir Fed görülmesi halinde, borsalarda risk iştahı artabilir. Dolar varlıklarında güç kaybı, ABD tahvil faizlerinde düşüş ve ters korelasyon etkisiyle altın, gümüş gibi değerli varlıklarda yükseliş yaşanabilir. Şahin bir Fed ile karşılaşılırsa, küresel borsa endekslerinde kayıp; dolar varlıklarında güçlenme ve ABD tahvil faizlerinde yükseliş görülebilir. Altın ve gümüş fiyatları ise, baskı altına girebilir.

Avrupa Merkez Bankası’nın mesajları önemli olacak

Avrupa Merkez Bankası (ECB), yılın ilk faiz toplantısını gerçekleştirecek. ECB, faiz kararını perşembe günü Türkiye saatine göre 16:15’te açıklayacak. Piyasa beklentisi bankanın 50 baz puanlık faiz artışına gitmesi yönünde… ECB’nin bir sonraki toplantısında da faiz artırımına gitmesi beklenirken, açıklamalarda faiz artışlarına ne zaman son verebileceğine dair sinyaller aranacak. Beklentilerin öteside şahin mesajlar gelirse, dünya borsa endekslerinde değer kayıpları gerçekleşebilir ve Euro’da güçlenme yaşanmasına şahit olabiliriz.

Ayrıca İngiltere Merkez Bankası da (BoE) faiz kararını perşembe günü Türkiye saatine göre 15:00’da açıklayacak. Bankanın bu toplantıda faizi 50 baz puan yukarı çekmesi bekleniyor.

Tarım dışı istihdam yol belirleyici olabilir

ABD ocak ayı tarım dışı istihdam verisi, cuma günü Türkiye saatine göre 16:30’da açıklanacak. Beklenti verinin 185 bin seviyesinde olması yönündeyken, bir önceki veri 223 bin olarak gerçekleşmişti. Tarım dışı istihdam verisi, piyasanın baktığı en kritik veriler arasında bulunuyor. Fed Başkanı Powell, daha önceki açıklamalarında faiz politikasındaki yol haritasını belirlerken, tarım dışı istihdam ve enflasyon verilerine öncelikli olarak bakılacağını belirtmişti.

Sürpriz gelecek bir tarım dışı istihdam verisi sonrası, küresel piyasalarda sert fiyatlamalar görülebilir. Piyasa beklentilerinin üzerinde gelecek verinin dünyada doları güçlendirmesi, altın fiyatlarını baskılaması bekleniyor. Önemli veri zayıf gelirse, borsalarda risk iştahının arttığını, dolar endeksinin gerilediğini ve altın fiyatlarını desteklendiğini görebiliriz.

‘Bu hafta merkez bankaları fırtınası var’

Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdürü

Fed artık faiz artırımlarının sonuna yaklaşıyor. Bunun için 2022 yılı son çeyrekte sözel yönlendirmesini değiştirmiş ve piyasa bunu fiyatlamaya başlamıştı. 2022 yıl sonunda hafifleyen Fed ve dolar baskısı 2023 yılında da hakimiyetini koruyor. Doların altı gelişmiş ülke para birimleri karşısında değer kazanıp kazanmadığını gösteren Dolar endeksi (DXY) eylül sonunda 115 seviyesi ile zirve yaptıktan sonra, kasım ayına kadar 110 seviyesi üzerinde kalmayı başarmıştı. Ancak kasım sonrası alçalan trend eğilimi başladı ve küresel piyasalarda dolar baskısı hafifledi. Şu sıralar dolar endeksi 102 seviyesinin altında seyrediyor.

3 toplantıda 25’er baz puanlık faiz artırımı gelebilir

1 Şubat’ta gerçekleşecek Fed toplantısı sözel yönlendirmenin değişip değişmediği açısından önemli olacak. Bu zamana kadar aldığımız manşet enflasyon verilerinde yumuşama var; ancak henüz Fed’in hedeflediği enflasyon eğilimine ulaşmış değiliz. Özellikle çekirdek enflasyon tarafı daha katı görünüyor. Önümüzdeki 3 toplantıda 25’er baz puanlık faiz artırımlarının gelebileceğini ve Fed’in toplam 75 baz puan faiz artırım sonrası politika faizini bir süre buraya sabitleyeceğini düşünmekteyiz.

Çekirdek enflasyonun dengelenmesi belirleyici olacak

Avrupa Merkez Bankası, enflasyon hedeflemesinin çok uzağında. Çekirdek enflasyonun dengelenmesi faiz artırım süreci açısından belirleyici olacaktır diye düşünüyorum. Avrupa Merkez Bankası politika faizi beklentileri yüzde 3.25 ile yüzde 4 arasında değişiyor. Bu tarafta belirsizlik daha fazla. Euro Bölgesi’nde açıklanan veriler daralmaya işaret ederken, aynı zamanda resesyon içinde bulunduğumuz aylarda beklenen kadar şiddetli olmadı. Bu hafta Avrupa Merkez Bankası’nın 50 baz puan faiz artıracağını bekliyoruz.

İngiltere’de 2022 yılı siyasi krizle geçti. İngiltere Merkez Bankası’nın sıkı para politikasını benimsedi ve piyasadaki işleyişi korumak adına uzun vadeli İngiltere devlet tahvillerinin geçici alımlarına başlayacağını bildirdi. İngiltere Merkez Bankası, ilk faiz artırımını 2021 yılı aralık ayında yaptı ve kademeli olarak politika faizi yüzde 0.10 seviyesinden yüzde 3.5 seviyesine geldi. Perşembe günü gerçekleşecek İngiltere Merkez Bankası toplantısından 50 baz puan faiz artırımı gelmesini bekliyoruz.