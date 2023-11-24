Gram altın 1854 liraya kadar yükseldi
Altının ons fiyatı, yükselen ABD tahvil faizinin etkisiyle baskılanırken; gram altın haftanın son işlem gününde 1854 liraya kadar yükseldi.
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Altının ons fiyatında yükseliş denemeleri devam ederken; fiyatlar ABD tahvil faizlerindeki artışla baskılanıyor. Ons altın haftanın son işlem gününde 1991 - 1994 bant aralığında hareket ederken; saat 09.04 itibarıyla yüzde 0,04 yükselişle 1993 dolarda işlem gördü.
Altının gram fiyatı, bugünkü işlemlerde 1854 liraya kadar yükselirken, en düşük 1842 lirayı gördü. Gram altın şu dakikalarda ise, yüzde 0,26 primle 1850 liradan alıcı buldu.