  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Gram altın, 5 haftanın en yüksek seviyesinde: İşte 1 Aralık 2025 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
Takip Et

Gram altın, 5 haftanın en yüksek seviyesinde: İşte 1 Aralık 2025 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 1 Aralık 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

ALEYNA HARMAN
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gram altın, 5 haftanın en yüksek seviyesinde: İşte 1 Aralık 2025 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
Takip Et

Gram altının fiyatı, 5.812 TL'yi görerek son 5 haftanın en yüksek seviyesine ulaşırken, ons altın da ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından faiz indirimi beklentilerinin etkisiyle ilk işlemlerde 4.254 dolara yükseldi ve 21 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 1 Aralık 2025 Pazartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 5.789,47 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.595,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 19.191,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 38.045,74 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 38.229,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 95.406,11 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.237,56 dolar

Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 1 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 1 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji'den kar, buzlanma ve don uyarısı! Hangi illerde etkili olacak? İşte tahminler...Meteoroloji'den kar, buzlanma ve don uyarısı! Hangi illerde etkili olacak? İşte tahminler...Gündem
Dolar/TL bugün ne kadar? (1 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)Dolar/TL bugün ne kadar? (1 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)Finans

 

Finans
Dolar/TL bugün ne kadar? (1 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (1 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (30 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (30 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (30 Kasım 2025 güncel altın satış fiyatları)
30 Kasım 2025 güncel altın satış fiyatları
Yurt içinde enflasyon ve büyüme: Piyasalarda gelecek hafta hangi veriler öne çıkıyor?
Piyasalarda gelecek hafta hangi veriler öne çıkıyor?
Avrupa borsaları İngiltere hariç negatif seyrediyor
Avrupa borsaları İngiltere hariç negatif seyrediyor
Asya borsaları karışık seyrediyor
Asya borsaları karışık seyrediyor
30 Kasım 2025 güncel altın satış fiyatları

Altın Haberleri

30 Kasım 2025 güncel altın satış fiyatları
Dolar/TL bugün ne kadar? (1 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)

Finans Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (1 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (30 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)

Yatırım Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (30 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Bu konularda ilginizi çekebilir
Altın finans yatırım