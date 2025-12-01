Gram altın, 5 haftanın en yüksek seviyesinde: İşte 1 Aralık 2025 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Gram altının fiyatı, 5.812 TL'yi görerek son 5 haftanın en yüksek seviyesine ulaşırken, ons altın da ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından faiz indirimi beklentilerinin etkisiyle ilk işlemlerde 4.254 dolara yükseldi ve 21 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 1 Aralık 2025 Pazartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 5.789,47 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.595,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 19.191,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 38.045,74 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 38.229,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 95.406,11 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.237,56 dolar