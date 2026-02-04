Gram altın 9 bin TL’yi aştı: Kuyumcu ile online satış arasındaki fark rekor kırdı

Altın piyasasında yaşanan sert dalgalanmalar, hem fiyatları hem de yatırımcı davranışlarını köklü biçimde değiştirdi. Özellikle fiziki altın ile internet üzerinden yapılan satışlar arasındaki fiyat farkı dikkat çekici boyutlara ulaştı. Yaşanan oynaklık nedeniyle gram altın fiyatlarında oluşan makas 1.200 lirayı aşarken, satış rakamları 8.600 ile 9.250 lira bandına kadar çıktı.

Piyasa fiyatlarının üzerinde işlem gören fiziki altın, internet satış kanallarında bu farkı daha da büyüttü. Kuyumcularda gram altın yaklaşık 7.400 lira seviyesinden satılırken, çevrim içi platformlarda aynı ürünün 8.600 liraya kadar alıcı bulması, yatırımcılar arasında kafa karışıklığına yol açtı.

Birçok kişi, internetten altın alıp fiziksel piyasada bozdurma yoluna gidiyor

Vatandaşlar, 1.200 TL'lik farka rağmen 3 ay vade farksız taksit imkanı için interneti tercih ediyor. Birçok kişi, kredi kartı limitini nakde çevirmek için pahalı olmasına rağmen internetten altın alıp fiziksel piyasada bozdurma yoluna gidiyor.

Piyasa ve kuyumculara göre daha yüksek olan internet fiyatları yine de karşılık buluyor. Aradaki makasa rağmen internetten altın alımı yüksek. Ancak uzmanlar sahte altına karşı daha güvenilir adreslerden alışveriş yapılmasını söylüyor.

Sert dalgalanmanın nedeni

Geçtiğimiz hafta altının ons fiyatı 5.598 dolarlık rekorun ardından 4.400 dolara kadar gerilemiş, ardından tekrar toparlanmıştı. Yıldırımtürk bu dalgalanmayı şu nedenlere bağlıyor: Ocak ayı sonunda vadesi dolan kontratların kapanması ve açık pozisyonların tamamlanması fiyatları hızla aşağı çekti.

Jeopolitik Tansiyon

İran ve Venezuela merkezli gerginlikler ile Trump'ın "zayıf dolar" isteği altını "güvenli liman" olarak zirvede tutuyor.

Enflasyon Etkisi

Bugün açıklanan Ocak ayı enflasyonunun beklentileri aşması (%4,84), iç piyasada altına olan talebi yeniden körükledi.