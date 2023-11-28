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Gram altın güne rekorla başladı

Ons altın fiyatı, 6 ayın zirvesinde yatay bir seyirde hareket ederken; gram altın fiyatı, ons altın ve dolar/TL'deki yükselişin etkisiyle rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor.

Haber Merkezi
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Gram altın güne rekorla başladı
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Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı döngüsünün sonuna gelindiği
beklentilerinin dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerini baskılamasıyla 6 ayın zirvesindeki hareketini sürdürüyor. 2018 dolara kadar yükselen sarı maden, saat 09.00 itibarıyla yüzde 0,03 artışla 2015 dolarda işlem görüyor.

Gram altın fiyatı, ons altın ve dolar/TL'deki yükselişin etkisiyle tarihi rekor seviyesini 1877 liraya taşıdı. Gram altın, şu dakikalarda yüzde 0,22 primle 1874 liradan alıcı buluyor.