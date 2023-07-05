Gram altın rekor seviyesini test etti

Altının gram fiyatı, ons altın ve dolar/TL’deki yükselişin etkisiyle rekor seviyesi olan 1621 lirayı test etti. Sonrasında kazançlarının bir kısmını geri veren gram altın, saat 13.51 itibarıyla yüzde 0,39 oranında yükselişle 1616 lirada alıcı buluyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 650 lira, Cumhuriyet altını da 10 bin 710 liradan satılıyor.

Ons altın 4 gündür değer kazancında

Altının ons fiyatı, 4 günlük yükseliş eğilimin ardından şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,06 yükselişle 1926 dolardan işlem görüyor. Teknik açıdan ons altında 1920 ve 1900 dolar destek, 1940 ve 1950 dolar direnç konumunda bulunuyor.

Analistler, küresel piyasalarda, artan resesyon endişeleriyle negatif bir seyir izlendiğini ifade ederek, merkez bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında "şahin" adımlarına devam etmesinin beklendiğini kaydetti.

Bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarından alınacak sinyallerin yatırımcıların odağında olacağını belirten analistler, varlık fiyatlarında oynaklığın artabileceğini söyledi.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 26 Temmuz'daki toplantıda yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü aktararak, cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki verilerin de yıl sonuna kadar atılacak adımlara yönelik beklentileri daha da netleştirebileceğinin tahmin edildiğini bildirdi.