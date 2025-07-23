Gram altın tarihi rekoruna ulaştı! İşte 23 Temmuz 2025 güncel altın satış fiyatları

ABD ile Japonya arasında gerçekleştirilen ticaret anlaşmasının ardından gram altın yeni bir rekor daha kırdı. Gece saatlerinde 4 bin 471 lira ile rekor kıran gram altın, sabahın erken saatlerinde yüzde 0,2'lik düşüş yaşadı ve 4 bin 454 lira seviyesine geriledi.

Spot altının ons fiyatı, yüzde 0,2 düşüşle 3 bin 423,44 dolardan işlem gördü. Seansın erken saatlerinde 16 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini test eden altın, ABD vadeli altın kontratlarında da yüzde 0,2 düşüşle 3 bin 437,70 dolara geriledi.

Japonya ile yapılan anlaşma piyasaları etkiledi

Trump, ABD'nin Japonya'dan ithal edilen ürünlere yüzde 15 gümrük vergisi uygulamasını içeren bir ticaret anlaşmasına vardığını açıkladı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD ve Çinli yetkililerin önümüzdeki hafta Stockholm'de bir araya gelerek ticaret anlaşması için müzakere süresini 12 Ağustos'a kadar uzatmayı görüşeceklerini söyledi.

Uzmanlardan altın yorumu

CM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, "Eğer 1 Ağustos'tan önce daha fazla ticaret anlaşması imzalanırsa, bu durum yatırımcıların risk iştahını daha da artırabilir ve altına olan talebi azaltabilir" dedi.

"Ama dolar baskı altında kalmaya devam ederse, bu durum altının kısa vadede 3 bin 500 dolara yeniden yükselmesini mümkün kılabilir" diye ekledi.

Asya borsaları yükselişte

Trump'ın Japonya ile ticaret anlaşmasını açıklamasının ardından Japon hisseleri öncülüğünde Asya borsalarında yükseliş görüldü.

Zayıf dolar altına destek veriyor

Öte yandan, ABD dolar endeksi, rakip para birimleri karşısında iki haftanın en düşük seviyelerine yakın seyrederken, bu durum altını diğer para birimleri kullanan yatırımcılar için daha cazip hale getirdi.

ABD 10 yıllık Hazine tahvili getirileri ise Salı günü 9 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyesine indi.

Trump'tan Fed Başkanı Powell'a yeni saldırı

Bu arada Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerini sürdürerek onu “aptal” olarak nitelendirdi ve faiz oranlarını yüksek tutmakla suçladı. Trump, Powell'in sekiz ay içinde görevden alınacağını da sözlerine ekledi.

Volatilite uyarısı

City Index Kıdemli Analisti Matt Simpson ise, “Likiditenin düşük olduğu bu koşullarda, Powell üzerindeki görevden alma baskısı hafiflerse piyasa oynaklığı da azalabilir. Bu da ayıların, fiyatların 3.500 doların altına gerilemesini fırsat bilerek satışa geçmesine neden olabilir," değerlendirmesinde bulundu.

Güncel altın satış fiyatları

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 23 Temmuz 2025 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

* Gram altın satış fiyatı: 4.451,89 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 7.278,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 14.556,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 28.833,45 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 28.981,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 72.304,74 TL

* Ons altın satış fiyatı: 3.424,89 dolar

Diğer değerli metallerde durum ne?

Diğer değerli metallerde ise; spot gümüş yüzde 0,3 düşüşle 39,15 dolara, platin yüzde 0,3 azalışla 1.437,83 dolara, paladyum ise yüzde 0,8 gerileyerek 1.264,96 dolara indi.