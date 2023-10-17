İsrail-Filistin çatışmasının daha geniş bölgelere yayılmadan durdurulması için atılan diplomatik adımlar sonrası piyasalarda risk iştahı sınırlı da olsa yükselirken; altının ons fiyatı bugünkü işlemlerde 1923 dolara kadar yükseldi. Sarı maden saat 13.02 itibarıyla yüzde 0,16 artışla 1923 dolarda işlem görüyor.

Altının ons fiyatında teknik açıdan, 1930 ve 1940 dolar direnç, 1910 ve 1900 dolar destek konumunda bulunuyor.

Bölgeden gelen haberlerin altının ons fiyatı üzerinde etkili olduğunu dile getiren analistler, ABD Başkanı Joe Biden'ın çarşamba günü İsrail'i ziyaret ederek, İsrail'in "savaş hedefleri ve stratejisi" hakkında kapsamlı bir brifing alacağı, daha sonra da Ürdün'e giderek Kral 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşeceğinin duyurulduğuna işaret etti.

Gram altın tarihi zirvesine yaklaşıyor

Değeri ons altın ve dolar/TL'nin fiyatına göre hesaplanan altının gram fiyatı, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,52 üzerinde 1725 lira seviyesinde bulunuyor. Gram altın, tarihi zirvesini 19 Temmuz tarihinde 1734 liraya yükselerek görmüştü.

Şu dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2 bin 840 liradan, Cumhuriyet altını 11 bin 610 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,41 azalışla 1.719 liradan tamamlamıştı.