Gram altın yeni zirve arayışında

İSTANBUL / EKONOMİ

Altının ons fiyatı, İsrail-Filistin çatışmasına yönelik haber akışlarının etkisiyle geçtiğimiz cuma günü, 15 Mayıs tarihinden bu yana ilk kez 2000 doların üzerini görürken; haftanın ilk işlem gününde yeniden 2000 doların üzerini test etti. 2006 dolara kadar yükselen sarı maden; saat 10.55 itibarıyla yüzde 0,59 kayıpla 1994 dolarda işlem görüyor. Çarşamba günü açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve verilecek mesajların fiyatlamalar üzerinde etkili olması bekleniyor.

İsrail-Filistin çatışmasındaki gelişmeler piyasaların odağında kalmaya devam ederken, ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günkü para politikası kararlarının piyasalar üzerinde oynaklığı artırabileceği bekleniyor.

Altının ons fiyatında teknik açıdan, 2000 ve 2020 seviyeleri direnç, 1980 ve 1960 puan destek konumunda bulunuyor.

Gram altın zirvesini yeniler mi?

Altının gram fiyatı sabah saatlerinde, cuma günü görmüş olduğu tarihi zirve seviyesini test ederken; uzmanlar jeopolitik risklerin etkisiyle ons altındaki yükselişin, gram altına yeni zirve getirebileceğini belirtiyor. Rekor seviyesi 1826 lirada bulunan altın, şu dakikalarda yüzde 0,43 düşüşle 1809 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2 bin 980 liradan, Cumhuriyet altını 12 bin 180 liradan satılıyor.

Cuma günü, altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,09 artışla 1816 liradan tamamlamıştı.