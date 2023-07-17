Gram altın zirve seviyesini test etti

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1652 lirayı yeniden test etti. Gram altın, saat 11.57 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,44 üzerinde 1649 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 710 lira, Cumhuriyet altını da 10 bin 940 liradan satılıyor.

Cuma günü altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 1.647 liradan tamamlamıştı.

Ons altında yatay seyir

Enflasyon ve resesyon endişesinin varlık fiyatları üzerindeki etkisi devam ederken, altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 1954 dolardan işlem görüyor.

Altının ons fiyatında teknik açıdan, 1950 ve 1940 dolar destek, 1960 ve 1970 dolar direnç konumunda bulunuyor.

Resesyon kaygıları yeniden gündemde

Resesyon kaygılarının, Çin ekonomisinin beklentilerin altında büyüme göstermesinin ardından tekrar gündeme geldiğini aktaran analistler, bu hafta açıklanacak makroekonomik veriler ve merkez bankaları yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin varlık fiyatları üzerinde etkili olacağının tahmin edildiğini söyledi.