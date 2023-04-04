Gram altına ‘dolar/TL’ desteği

Dünya genelinde yavaşlayan ekonomik aktivite ve artan petrol fiyatları küresel enflasyonist riski artırırken, piyasalar yön bulmaya çalışıyor. Ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın merkez bankalarının enflasyon hedefiyle uyumlu olduğunu belirten analistler, buna karşın petrol fiyatlarındaki yükselişin, merkez bankalarını "şahin" kalmaya zorlayarak altının ons fiyatının baskılanmasına neden olabileceğini değerlendirdi.

Altının ons fiyatı, bugün içerisinde 1985 dolara kadar yükselirken, en düşük 1977 dolara geriledi. Sarı maden saat 12:54 itibarıyla yüzde 0,08 oranında düşüşle 1082 dolara işlem görüyor.

Ons altında 1950 dolar destek, 1990 dolar direnç konumunda bulunuyor.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek toplantıda yüzde 58 ihtimale 25 baz puan faiz arttıracağının öngörüldüğünü aktararak, son gelişmelerin ardından bu adımın Banka'nın son faiz artışı olacağının tahmin edildiğini söyledi.

Gram altında ‘dolar’ yükselişi

Ons altın fiyatına ve dolar/TL’nin değerine göre hesaplanan altının gram fiyatı, dolardaki yükselişten destek alarak yukarı yönlü ilerliyor. Gram altın gün içerisinde en yüksek 1226 lirayı, en düşük 1220 lirayı görürken; şu dakikalarda yüzde 0,09 oranında yükselişle 1225 lirada alıcı buluyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2010 lira, Cumhuriyet altını da 8 bin 140 liradan satılıyor.