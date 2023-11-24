Gram altına 'dolar/TL' desteği

Altının ons fiyatı, haftanın son işlem gününde yatay seyrederken; ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarının sonuna geldiği beklentileriyle zayıflayan dolardan destek bularak üst üste ikinci haftayı da artıda kapamaya hazırlanıyor.

Ons altın haftanın son işlem gününde 1991 - 1994 bant aralığında hareket ederken; saat 12.41 itibarıyla yüzde 0,04 yükselişle 1993 dolarda işlem gördü.

Altının ons fiyatında teknik açıdan, 2010 ve 2020 dolar seviyeleri direnç 1990 ve 1980 dolar destek konumunda bulunuyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD ve Japonya'daki tatili dönüşü sonrası tahvil piyasalarında satış baskısı öne çıktığını belirterek, altının ons fiyatında yön arayışının devam ettiğini ifade etti.

Orta Doğu'dan gelen haber akışı varlık fiyatlarını olumlu etkilemeyi sürdürürken, Hamas ve İsrail arasındaki mutabakatla Gazze'ye saldırıları 4 günlüğüne durduracak, esir takası ve insani yardıma imkan sağlayacak insani ara başladı.

Gram altın, dolardaki yükselişle primli

Altının gram fiyatı, bugünkü işlemlerde 1854 liraya kadar yükselirken, ons atlındaki yatay seyre rağmen dolar/TL'deki yükselişten destek alıyor. Gram altın şu dakikalarda ise, yüzde 0,30 primle 1850 liradan alıcı buldu. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 40 liradan, cumhuriyet altını 12 bin 440 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki artışa karşın dolar kurundaki gerilemeye paralel yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 1846 liradan tamamlamıştı.