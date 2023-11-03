Gram altında 'dolar/TL' etkisi

İSTANBUL / EKONOMİ

Altının ons fiyatı, çarşamba günü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve sonrasında Başkan Jerome Powell'ın mesajlarıyla 1969 dolara kadar gerilerken, dün alımlarla karşılaştı ve günü değer kazancıyla tamamladı. Powell, piyasaların beklediği kadar şahin açıklamalarda bulunmazken; faiz indiriminin henüz gündemde olmadığını belirtti ve para politikasında temkinli olarak ilerleyecekleri mesajını verdi. Uzmanlar, ons altında 1985 dolar seviyesinin önemli bir direnç olduğuna dikkat çekiyor. Piyasalarda bugün gözler TSİ 15.30'da açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisinde olacak. Süpriz veriyle piyasalarda hareketlilik yaşanabilir.

Altının ons fiyatı, bugünkü işlemlerde 1983 - 1987 dar bant aralığında işlem görüyor. Saat 08.55 itibarıyla yüzde 0,05 yükselişle 1986 dolarda hareket etti.

Gram altında primli

Altının gram fiyatı, ons altındaki yatay seyre rağmen 'dolar/TL'deki yükselişin etkisiyle primli. Değeri ons altın ve dolar/TL'nin fiyatına göre hesaplanan gram altın, haftanın son işlem gününde 1824 liraya kadar çıkarken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,18 kazançla 1812 liradan alıcı buluyor.