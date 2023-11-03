Gram altında 'dolar/TL' yükselişi

İSTANBUL / EKONOMİ

Altının ons fiyatı, çarşamba günü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve sonrasında Başkan Jerome Powell'ın mesajlarıyla 1969 dolara kadar gerilerken, dün alımlarla karşılaştı ve günü değer kazancıyla tamamladı. Bugün ise nispeten yatay bir seyirde ilerliyor.

Powell, öncedeki gün faiz kararı sonrası düzenlenen basın toplantısında, piyasaların beklediği kadar şahin açıklamalarda bulunmazken; faiz indiriminin henüz gündemde olmadığını belirtti ve para politikasında temkinli olarak ilerleyecekleri mesajını verdi. Uzmanlar, ons altında 1985 dolar seviyesinin önemli bir direnç olduğuna dikkat çekiyor. Piyasalarda bugün gözler TSİ 15.30'da açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisinde olacak. Süpriz veriyle piyasalarda hareketlilik yaşanabilir.

Altının ons fiyatı, bugünkü işlemlerde 1983 - 1990 dar bant aralığında işlem görüyor. Saat 12.35 itibarıyla yüzde 0,14 yükselişle 1988 dolarda hareket etti. Altının ons fiyatında teknik açıdan, 2000 ve 2020 seviyeleri direnç, 1970 ve 1950 puan destek konumunda bulunuyor.

Gram altında primli

Altının gram fiyatı, ons altındaki yatay seyre rağmen 'dolar/TL'deki yükselişin etkisiyle primli. Değeri ons altın ve dolar/TL'nin fiyatına göre hesaplanan gram altın, haftanın son işlem gününde 1824 liraya kadar çıkarken; şu dakikalarda yüzde 0,36 kazançla 1816 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2 bin 990 liradan, Cumhuriyet altını 12 bin 200 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,3 artışla 1810 liradan tamamlamıştı.