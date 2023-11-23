Gram altında 'Merkez' etkisi

Altının ons fiyatı, genel olarak zayıf seyreden dolar endeksinin ve ABD tahvil faizlerindeki düşüşlerin, altına olan talebi artırmasıyla 2000 dolar sınırında hareket ediyor. Ons altın, bugün içerisinde en yüksek 1998 doları görürken, saat 18.09 itibarıyla yüzde 0,18 artışla 1993 dolarda hareket etti.

Altının ons fiyatında teknik açıdan, 2010 ve 2020 dolar seviyeleri direnç 1990 ve 1980 dolar destek konumunda bulunuyor.

Analistler, İsrail ve Hamas arasında sağlanan uzlaşma ile ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin politikalarının sonuna geldiği beklentisinin fiyatlamalardaki ana etken olmaya devam ettiğini belirterek, ABD ve Japonya'da piyasaların tatil olmasının dünya genelinde varlık fiyatlarında oynaklığın sınırlı kalmasına neden olduğunu kaydetti.

Gram altında 'dolar/TL' baskısı

Altının gram fiyatı primli seyrederken, Merkez Bankası'nın beklentilerin üzerinde gelen faiz artırım kararıyla beraber dolar/TL'deki düşüşün etkisiyle gram altın da geriledi. 1830 liraya kadar geri çekilen gram altın, şu dakikalarda yüzde 0,23 artışla 1849 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 50 liradan, cumhuriyet altını 12 bin 460 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,22 azalışla 1845 liradan tamamlamıştı.