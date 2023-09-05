Gram altında ‘ons altın’ baskısı

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımının sonuna geldiğine ilişkin öngörülerin güçlenmesine karşın Çin ekonomisine ilişkin verilerden alınan olumsuz sinyallerle negatif bir seyir izliyor. Altının ons fiyatı, 1929 dolara kadar gerilerken; saat 15.13 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,38 azalışla 1931 dolardan işlem görüyor.

Altının ons fiyatında teknik açıdan 1930 ve 1910 dolar destek, 1950 ve 1970 dolar direnç konumunda bulunuyor.

ABD'de son dönemde açıklanan verilerin, Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında üzerindeki baskıyı hafiflettiğini aktaran analistler, eylül ayında gerçekleşecek para politikası toplantısında Bankanın faiz oranını sabit tutacağı ihtimalinin yüzde 93 olduğunu belirtti.

Gram altında satıcılı seyir

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,32 altında 1662 liradan işlem görüyor. Gram altındaki düşüşte, ons altındaki gerileme etkili oluyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 740 lira, Cumhuriyet altını da 11 bin 70 liradan satılıyor.

Dün, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1668 liradan tamamlamıştı.