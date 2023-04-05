İSTANBUL / EKONOMİ

ABD’den dün gelen zayıf veriler sonrasında altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Altının ons fiyatı, bugünkü işlemlerde 2026 dolara kadar tırmanarak yaklaşık 1 yılın en yüksek seviyesini gördü. Altının gram fiyatı ise, dolar/TL’de yaşanan yükselişten de destek bularak rekor üzerine rekor kırıyor.

Altın fiyatları, ABD'de fabrika siparişlerinin şubat ayında beklentilerin üzerinde gerileyerek yüzde 0,7 olarak gerçekleşmesi ve açık iş sayısının 2021 yılından bu yana ilk kez 10 milyonun altına düşmesiyle yukarı yönlü hızlı bir tırmanışa yöneldi. Açıklanan veriler sonrası ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sıkılaşma adımlarına ara verebileceği beklentisi yükseldi. Dolar endeksi ve ABD tahvil faizleri gerilerken, ters korelasyon etkisiyle altın fiyatları yükseldi. Küresel piyasalarda Fed’in mayıs toplantısında faiz artırımını pas geçeceği fiyatlanıyor.

Cuma günü açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verisi piyasaların yön bulması açısından kritik olacak.

Ons altın 1 yılın zirvesini gördü

ABD’den dün gelen veriler ekonomide soğumaya işaret ederken, altın fiyatlarını destekledi. Altının ons fiyatı, dün hızlı bir yükselişle psikolojik seviye olarak görülen 2000 doları aşarken; bugün de tırmanışını sürdürüyor. Ons altın bugün en yüksek 2026 doları gördü ve böylelikle mart 2022 tarihinden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Sarı maden saat 09:36 itibarıyla yüzde 0,21 oranında primle 2024 dolarda hareket ediyor.

Gram altında rekor üzerine rekor

Ons altının fiyatı ve dolar/TL’nin değeri üzerinden hesaplanan altının gram fiyatı, her iki enstrümanın yükselişinden destek alarak zirve seviyedeki yükselişini sürdürüyor. Gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesini 1253 liraya yükseltti. Gram altın şu dakikalarda ise, yüzde 0,30 oranında yükselişle 1252 lirada alıcı buluyor.

Ons altın 2075 seviyesini zorlayabilir

İntegral Yatırım

Altına PMI verisi ardından dün açıklanan verilerde doping etkisi yaratarak zirveye taşıdı. ABD'de fabrika siparişleri Şubat ayında tahminlerden fazla düşerken açık iş sayısı 2021'den beri ilk kez 10 milyonun altına geriledi. Fabrika siparişlerinin Şubat'ta beklentilerin üzerinde düşmesi ve JOLTS açılan iş sayısının beklentilerin altında kalması Fed'in Mayıs ayında 25 baz puan faiz artıracağı beklentilerini zayıflattı.

ABD'de açıklanan fabrika siparişleri ve JOLTS açılan iş verileri sonrasında dolar endeksi geri çekilirken, ons altın yüzde 1'in üzerinde yükseldi. Bugün ABD'den gelecek olan ADP Özel sektör istihdam değişimi ve PMI verilerini takip ediyor olacağız. Verinin beklenti altında açıklanması ekonomide soğuma belirtisini göstermesi ile altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketliliği artırabilir.

Teknik Analiz: Altın fiyatları zirve fiyattan işlem görüyor. Seans içerisinde dolar endeksinde geri çekilmenin devam etmesi halinde 2075 seviyesi zorlanabilir. Aksi takdirde, doların ateşlenmesi 2000 seviyelerine satış baskısı yaratabilir.

Dirençler: 2050/2060/2075

Destekler:2000/1990/1980