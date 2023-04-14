Gram altında rekor yolculuğu sürüyor

İSTANBUL / EKONOMİ

ABD’den gelen ekonomik verilerle dolar dünyada güç kaybederken, bu durum altının ons fiyatını desteklemeyi sürdürüyor. Ons altın, dünkü işlemlerde 2048 dolara kadar yükselerek 13 ayın zirvesine ulaştıktan sonra, bugün de zirve seviyelere yakın işlem görüyor. Gram altın fiyatları ise, ons altında ve dolar/TL’deki yükselişle zirve seviyelerde. Uzmanlar altın fiyatlarında yeni rekor denemelerinin devam edeceğini belirtiyor.

Altının ons fiyatı, haftanın son işlem gününde en yüksek 2047 doları, en düşük ise 2031 doları görürken; saat 11:45 itibarıyla yüzde 0,29 oranında düşüşle 2034 dolarda hareket ediyor. Teknik açıdan altının ons fiyatında 2020 dolar destek, 2070 dolar ise direnç konumunda bulunuyor.

Gram altın rekora doymuyor

Altının gram fiyatı, ons altın ve dolar/TL’de yaşanan yükselişle yeni rekor denemelerini sürdürüyor. Dünkü işlemlerde 1273 liraya kadar yükselerek tarihi rekorunu kıran gram altın, bugünkü işlemlerde ise 1273,51 lira ile yeni zirvesine ulaştı. Gram altın şu dakikalarda ise, yüzde 0,1 düşüşle 1267 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2080 lira, Cumhuriyet altını da 8430 liradan satılıyor.

Dün, altının ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı günü yüzde 1,4 yükselişle 1.269 liradan tamamlamıştı.

Fed faiz artırımında frene basabilir

Geçtiğimiz çarşamba günü açıklanan ABD mart ayı enflasyon verisinin ekonomistlerin beklentileri altında gerçekleşmesinin ardından, dün de ABD ÜFE verisi sürpriz yaptı. ABD ÜFE yıllık bazda yüzde 3,0 beklenirken, gerçekleşme yüzde 2,7 oldu. Aylık bazda ise yüzde 0,1 artış beklentisine karşılık yüzde 0,5 düşüş yaşandı.

ABD enflasyon tarafında düşük gelen veriler sonrası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımında frene basabileceği öngörüsü kuvvetlendi. Fed'in 2-3 Mayıs'ta gerçekleşecek toplantısında 25 baz puan faiz artırımına gittikten sonra, haziran toplantısında faize dokunmayacağı piyasalarda fiyatlanıyor.

Bu gelişmelerle dolar dünyada güç kaybederken, ABD tahvil faizleri geriledi. Ters korelasyon etkisiyle de altın fiyatlarında yükseliş hızlandı.