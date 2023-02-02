İSTANBUL EKONOMİ

Altının ons fiyatı, dün açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı sonrasında Başkan Jerome Powell’ın şahin tondan uzak açıklamalarıyla hızlı yükseldi. Powell, ilk defa dezenflasyonist sürecin başladığını ifade ederken; agresif faiz artışlarında sona gelindiğinin mesajını verdi. Bu açıklamalar eşliğinde dolar endeksi gerilerken, ABD tahvil faizleri düştü ve ters korelasyon etkisiyle ons altın fiyatları sert değer kazancına yöneldi.

Ons altın, bugünkü işlemlerde 1959 dolara kadar yükselirken, böylelikle 19 Nisan tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Sarı maden, gün içerisinde 1949 dolara kadar geriledi ve saat 12:58 itibarıyla yüzde 0,17 yükselişle 1956 dolarda hareket ediyor.

Gram altında tarihi rekor

Altının gram fiyatı, ons altında yaşanan yükselişin etkisiyle 1185 liraya kadar tırmanarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Gün içerisinde 1177 liraya kadar düşen gram altın, şu dakikalarda yüzde 0,27 oranında yükselişle 1183 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1954 lira, Cumhuriyet altını da 8 bin 40 liradan işlem görüyor.